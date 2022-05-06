Частная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Москве и ее дипломированные специалисты предлагают квалифицированное лечение, диагностику и оказывает анонимные наркологические услуги, такие как:
Какие услуги
мы оказываем
Алкоголизм
- Лечение алкоголизма
- Кодирование от алкоголизма
- Кодирование Аквилонгом
- Кодирование Алгоминалом
- Кодирование Вивитролом
- Вшивание ампулы
- Вшивание Эспераль
- Кодирование «двойным блоком»
- Лазерное кодирование
- Метод Довженко
- Кодирование от алкоголизма на дому
- Подшивка от алкоголизма
- Кодирование уколом
- Вывод из запоя на дому
- Вывод из запоя в клинике
- Лечение запоя
- Детоксикация от алкоголя
- Женский алкоголизм
- Пивной алкоголизм
- Хронический алкоголизм
- Лечение алкоголизма на дому
- Лечение от алкоголизма в клинике
Наркомания
- Лечение наркомании
- Детоксикация от наркотиков
- Капельница от наркотиков
- Кодирование от наркомании
- Лечение от амфетамина
- Лечение от бутирата
- Лечение от гашиша
- Лечение от героина
- Лечение от кодеина
- Лечение от кокаина
- Лечение от лирики
- Лечение от марихуаны
- Лечение от метадона
- Лечение от метамфетамина
- Лечение от мефедрона
- Лечение от соли
- Лечение от спайса
- Лечение от эфедрина
- Подшивка Налтрексона
- Снятие ломки
- Процедура УБОД
- Тестирование на наркотики
Наркология
- Наркология 24/7
- Наркологическая помощь
- Наркологическая помощь на дому
- Вызов нарколога на дом
- Кодировка от алкоголя
- Выведение из запоя
- Консультация нарколога
- Наркологическая скорая
- Наркологический центр
- Областной диспансер
- Мотивация на лечение
- Лечение игромании
- Лечение токсикомании
- Реабилитационный центр
- Социальная адаптация
- Процедура плазмаферез
- Алкогольная интоксикация
- Реабилитация алкоголиков
- Реабилитация наркозависимых
- Капельница от запоя
- Виды наркотиков
- Признаки употребления
Стоимость услуг наркологии
|Услуга
|Стоимость
|Первичная консультация по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Консультация психолога
|от 1500 руб.
|Выезд и консультация нарколога на дому
|от 2000 руб.
|Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
|от 5000 руб.
|Сопровождение в стационар клиники
|от 10000 руб.
|Лечение алкоголизма в стационаре
|от 4000 руб.
|Лечение алкоголизма на дому
|от 4000 руб.
|Снятие наркотической ломки
|от 4000 руб.
|Вывод из запоя на дому
|от 2700 руб.
|Детоксикация организма
|от 3500 руб.
|Кодирование от алкоголизма
|от 3000 руб.
|Плазмаферез при алкоголизме
|от 8000 руб.
|Ксенонотерапия при алкоголизме
|от 9500 руб.
|Лечение алкоголизма иглоукалыванием
|от 3000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Консультация и выезд нарколога на дом
|от 2000 руб.
|Палата "Эконом"
|от 4500 руб.
|Палата "Комфорт"
|от 6000 руб.
|Палата "VIP"
|от 7500 руб.
|Снятие ломки
|от 4500 руб.
|Детоксикация от наркотиков
|от 4500 руб.
|УБОД в клинике
|от 20000 руб.
|Тестирование на наркотики
|от 2000 руб.
|Кодирование от наркотиков
|от 30000 руб.
|Подшивка Налтрексона
|от 30000 руб.
|Реабилитация наркозависимых с гарантией (цена за мес.)
|от 40000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуги
|Стоимость
|Эконом
|от 35000 руб.
|Высшей категории
|от 50000 руб.
|VIP
|от 100000 руб.
|Социальная адаптация
|от 30000 руб.
|Трудоустройство/обучение
|от 30000 руб.
|Дополнительные услуги
|Выезд врача нарколога и консультация на дому
|от 2000 руб.
|Сеанс с психологом
|от 1500 руб.
|Мотивация пройти полный курс реабилитации
|от 5000 руб.
|Сопровождение в клинику
|от 10000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Диагностика состояния
|БЕСПЛАТНО
|Консультация нарколога
|от 2000 руб.
|«Химический блок» от алкоголизма
|от 4100 руб.
|Кодировка гипноз (стрессовая терапия, метод Довженко)
|от 7000 руб.
|Торпедо инъекция
|от 4000 руб.
|Кодирование препаратом Аквилонг
|от 5000 руб.
|Кодирование препаратом Алгоминал
|от 5000 руб.
|Кодирование препаратом Вивитрол
|от 28000 руб.
|Вшивание Эспераль (12 месяцев)
|от 5000 руб.
|Вшивание Эспераль (24 месяцев)
|от 8000 руб.
|Двойной блок (гарантия от 2 лет)
|от 9000 руб.
|Кодировка при алкоголизме мед. препаратами в/м + психотерапия
|от 6000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Первичная консультация по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Выезд и консультация специалиста на дому
|от 2000 руб.
|Сеанс с психологом
|от 1500 руб.
|Групповая психотерапия
|от 1000 руб.
|Мотивация пройти полный курс реабилитации
|от 5000 руб.
|Сопровождение в клинику
|от 10000 руб.
|Снятие ломки наркозависимого на дому
|от 4500 руб.
|Снятие наркологической ломки в стационаре
|от 5000 руб.
|Экстренное снятие ломки в стационаре
|от 5900 руб.
|Детоксикация от наркотического отравления
|от 4500 руб.
|Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОД
|от 20000 руб.
|Комбинированная детоксикация организма
|от 9000 руб.
|Кодирование от наркотиков
|от 30000 руб.
|Лечение табачной зависимости (курс)
|от 3200 руб.
|Кодирование от табакокурения
|от 9000 руб.
|Реабилитация игромана в стационаре
|от 35000 руб.
|Реабилитация игромана амбулаторно
|от 4000 руб./сутки
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Постреабилитационная адаптация
|от 30000 руб.
|Обучение/трудоустройство
|от 30000 руб.
|Круглосуточное консультирование по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Психотерапия
|БЕСПЛАТНО
|Арт-терапия
|БЕСПЛАТНО
|Группы взаимопомощи
|БЕСПЛАТНО
|Помощь в восстановлении документов
|БЕСПЛАТНО
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Алкоголизм
-
Услуга Стоимость Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО Консультация психолога от 1500 руб. Выезд и консультация нарколога на дому
от 2000 руб. Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
от 5000 руб. Сопровождение в стационар клиники
от 10000 руб. Лечение алкоголизма в стационаре от 4000 руб. Лечение алкоголизма на дому от 4000 руб. Снятие наркотической ломки
от 4000 руб. Вывод из запоя на дому
от 2700 руб. Детоксикация организма
от 3500 руб. Кодирование от алкоголизма от 3000 руб. Плазмаферез при алкоголизме от 8000 руб. Ксенонотерапия при алкоголизме от 9500 руб. Лечение алкоголизма иглоукалыванием от 3000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Наркомания
-
Услуга Стоимость Консультация и выезд нарколога на дом от 2000 руб. Палата "Эконом" от 4500 руб. Палата "Комфорт" от 6000 руб. Палата "VIP" от 7500 руб. Снятие ломки от 4500 руб. Детоксикация от наркотиков от 4500 руб. УБОД в клинике от 20000 руб. Тестирование на наркотики от 2000 руб. Кодирование от наркотиков от 30000 руб. Подшивка Налтрексона от 30000 руб. Реабилитация наркозависимых с гарантией (цена за мес.) от 40000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Реабилитация
-
Услуги Стоимость Эконом от 35000 руб. Высшей категории от 50000 руб. VIP от 100000 руб. Социальная адаптация
от 30000 руб. Трудоустройство/обучение
от 30000 руб. Дополнительные услуги Выезд врача нарколога и консультация на дому
от 2000 руб. Сеанс с психологом
от 1500 руб. Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб. Сопровождение в клинику
от 10000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Кодирование алкоголизма
-
Услуга Стоимость Диагностика состояния БЕСПЛАТНО Консультация нарколога от 2000 руб. «Химический блок» от алкоголизма от 4100 руб. Кодировка гипноз (стрессовая терапия, метод Довженко) от 7000 руб. Торпедо инъекция от 4000 руб. Кодирование препаратом Аквилонг от 5000 руб. Кодирование препаратом Алгоминал от 5000 руб. Кодирование препаратом Вивитрол от 28000 руб. Вшивание Эспераль (12 месяцев) от 5000 руб. Вшивание Эспераль (24 месяцев) от 8000 руб. Двойной блок (гарантия от 2 лет) от 9000 руб. Кодировка при алкоголизме мед. препаратами в/м + психотерапия от 6000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Наркология
-
Услуга Стоимость Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО Выезд и консультация специалиста на дому
от 2000 руб. Сеанс с психологом
от 1500 руб. Групповая психотерапия от 1000 руб. Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб. Сопровождение в клинику
от 10000 руб. Снятие ломки наркозависимого на дому от 4500 руб. Снятие наркологической ломки в стационаре от 5000 руб. Экстренное снятие ломки в стационаре от 5900 руб. Детоксикация от наркотического отравления от 4500 руб. Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОД от 20000 руб. Комбинированная детоксикация организма от 9000 руб. Кодирование от наркотиков от 30000 руб. Лечение табачной зависимости (курс) от 3200 руб. Кодирование от табакокурения от 9000 руб. Реабилитация игромана в стационаре
от 35000 руб. Реабилитация игромана амбулаторно
от 4000 руб./сутки
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Адаптация
-
Услуга Стоимость Постреабилитационная адаптация от 30000 руб. Обучение/трудоустройство
от 30000 руб. Круглосуточное консультирование по телефону
БЕСПЛАТНО Психотерапия
БЕСПЛАТНО Арт-терапия
БЕСПЛАТНО Группы взаимопомощи
БЕСПЛАТНО Помощь в восстановлении документов
БЕСПЛАТНО
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
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Наркологическая клиника в Москве «Элеана Мед»
Современная и анонимная частная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Москве представляет собой хорошее медицинское учреждение, оказывающее всю необходимую помощь и широкий перечень услуг в области лечения пагубных пристрастий с последующей реабилитационной программой. Все виды помощи в нашем центре наркологии оказывают по обоснованной цене квалифицированные и опытные врачи в области наркологии, психологии, аддиктологии и реабилитологии с соответствующим медицинским образованием.
Наши профессиональные наркологи готовы круглосуточно помогать своим пациентам как в условиях уютного и комфортабельного стационара, так и с выездом на дом к зависимому гражданину. В результате все наши пациенты избавляются от активной формы пагубной тяги и постепенно возвращаются к здоровой и полноценной жизни в обществе. Наша круглосуточная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Москве имеет достойную репутацию и осуществляет свою профессиональную деятельность на основании наличия всех необходимых лицензий, сертификатов и обязательной документации.
Подробней
Сколько стоит лечение в частной наркологической клинике в Москве
Стоимость лечения зависимостей является немаловажным фактором при выборе достойной наркоклиники для получения всех необходимых услуг. И в отношении этого вопроса можно отметить, что по адресу нашей платной наркологической клиники «Элеана Мед» вы будете обеспечены профессиональным лечением и восстановлением по приемлемой стоимости.
У нас применяется демократичная ценовая политика, в соответствии с которой все наши расценки доступные и обоснованные для пациентов. При обращении вы сможете получить профессиональные и эффективные мероприятия по борьбе с зависимостями по привлекательной цене.
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Какие виды услуг предоставляются в наркологической клинике «Элеана Мед»
- Лечение наркомании. Персонально подобранные медикаментозные и психотерапевтические методики для борьбы с тягой к наркотическим веществам.
- Лечение алкоголизма. Комплекс мер по устранению тяги к распитию алкогольной продукции, способствующий восстановлению ослабленного здоровья алкоголика.
- Реабилитация наркозависимых. Специализированная программа по восстановлению наркоманов, устранению рисков рецидивов и комфортному возвращению в социум.
- Вывод из запоя на дому. Такая мера представляет собой введение в организм алкоголика внутривенной капельницы с лекарственными препаратами, приводящая к улучшению состояния здоровья.
- Вызов нарколога на дом. Экстренный приезд опытного доктора на дом к пациенту для оказания экстренной наркопомощи.
- Кодирование от алкоголизма. Оперативная мера по устранению тяги к приёму алкоголя на определённый срок.
Как оказывается экстренная помощь в лучшей наркологической клинике в Москве «Элеана Мед»
Наши профессиональные и квалифицированные специалисты в любое время суток готовы оказывать профессиональную помощь по борьбе с зависимостями и их негативными последствиями с обязательным применением персонального подхода к каждому клиенту. Для этой цели вы всегда можете воспользоваться нашей горячей линией или же составить электронную заявку на странице официального сайта.
Все наши услуги предоставляются в условиях уютного и комфортабельного стационара со всеми необходимыми удобствами. Но в некоторых случаях помощь зависимым гражданам может потребоваться экстренно при ухудшении самочувствия и появлении негативных последствий наркомании или алкоголизма. И тогда мы готовы оперативно приехать к вам домой для оказания всех необходимых услуг с применением принципов анонимности и конфиденциальности.
Частная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Москве предоставляет для всех своих пациентов недорогие и профессиональные услуги по борьбе с зависимостями и их негативными последствиями с применением персонального подхода.
Как начать лечение?
Позвоните и уточните
свою проблему
Выезд нарколога или
посещение стационара
Осмотр специалиста
и оказание услуги
Составляем план
лечения и обследования
Предоставим консультацию
психиатра-нарколога
Врачи нашей клиники
Госпитализация в стационар
Палата «Эконом»
4500 руб. / сутки
Уютная 4-местная палата со всей
необходимой мебелью, в котором могут
разместиться три или четыре человека.
В палате есть все необходимое
для комфортного пребывания.
Наблюдение
Медикаменты
3-х разовое питание
Палата «Стандарт»
7000 руб. / сутки
Комфортабельная 2-местная палата
c удобной современной мебелью.
В номере есть все необходимое для комфортного пребывания;
санузел, ЖК-телевизором, спутниковое ТВ, кондиционер, WI-FI.
Прикрепленный психиатр
Наблюдение
Медикаменты
3-х разовое питание + полдник
Палата «Вип»
10000 руб. / сутки
Личная однокомнатная палата c выходом на балкон
с которого открывается вид на озеро.
В номере есть все необходимое для комфортного пребывания;
санузел в палате, банные принадлежности, фен, ЖК-телевизором,
холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, WI-FI.
Прикрепленный психиатр
Наблюдение
Медикаменты
Индивидуальное меню + фрукты
Наша деятельность полностью
легальна и законна
Регистрационный номер лицензии: ЛО-61-01-008143;
Номер и дата приказа лицензирующего органа: № 1940 от 28.12.2021.
Полное наименование — Общество с ограниченной
ответственностью «ЮгЭкоСервис+»
ИНН — 6161094681 | ОГРН — 1216100020718
Как выбрать, где лучше лечиться?
В стационаре
- Если у человека происходило длительное употребление,
имеется сильная интоксикация организма
- Возраст пациента более 65 лет
- Имеются хронические заболевания: Астма, гепатит,
сахарный диабет и т.д.
- Нет возможности лечиться на дому
На дому
- Не длительная интоксикация, до 2х недель
- Нужна срочная помощь, прямо сейчас
- Нет возможности приехать в клинику
- Ограничены финансовые возможности
- Трансфер в наркологическую клинику
при необходимости 24/7
Консультация нарколога
онлайн
Не тяните, обратитесь за квалифицированной помощью
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Отзывы о нашей работе
К докторам наркологической клиники «Элеана Мед» я обратился больше года назад, поскольку стал понимать, что моя страсть к алкоголю действительно становится неконтролируемой. У меня в жизни случились достаточно тяжёлые события, после которых я и стал пить, но всегда понимал, что это невыход. Доктора мне провели кодировку с помощью подкожного вшивания ампулы. И немаловажно, что мне была оказана вся необходимая психологическая поддержка. А для убеждённости в действии кодировки я воспользовался процедурой провокации. После этого я ни разу не выпивал и даже желания такого не возникало, моя жизнь изменилась в лучшую сторону во всех её аспектах. Спасибо вам за это.
Своего сына я растила одна, и поначалу всё было хорошо. Но с наступлением переходного возраста он сильно изменился, стал грубить и хамить, перестал учиться, у него появился новый более взрослый круг общения. И вскоре я узнала, что причиной таких изменений в поведении стала героиновая зависимость. Моя близкая подруга посоветовала обратиться за помощью в наркологическую клинику «Элеана Мед», за что я ей очень признательна. Доктора провели детоксикацию организма с помощью капельницы, а затем смогли убедить моего непослушного сына пройти лечение. И вот уже на протяжении полугода он лечиться в стационаре клиники от своей героиновой зависимости. Спасибо вам за помощь.
Мой муж всегда любил выпить, но в последнее время это становилось всё чаще. Ситуацию усугубила внезапная смерть его брата, с которыми они были очень близки. Ситуация становилась невыносимой, он стал проявлять агрессию по отношению ко мне и детям, начальство на работе грозило увольнением из-за его постоянных пьянок. В один прекрасный день я не выдержала и вызвала на дом специалиста из наркологической клиники «Элеана Мед». Доктор быстро приехал, оценил ситуацию, побеседовал с мужем и провёл обследование. Договорились о проведении кодирования от алкоголизма с помощью подшивания лекарственной ампулы и для этого он был госпитализирован в стационар. Сейчас всё хорошо и уже почти полгода меж не пьёт.
Хочу выразить благодарность всему персоналу наркологической клиники «Элеана Мед» за спасение жизни моего младшего брата. Он всегда любил общение, вечеринки и гулянки. Вскоре после поступления в институт стали всё чаще видеть его пьяным. И уже через пару месяцев учёбы он стал пить со своими друзьями каждый день, перестал учиться и ему грозило отчисление. При этом своей зависимости он не признавал. И тогда я обратилась в наркологический центр «Элеана Мед» для вызова доктора на дом. С помощью метода интервенции врач смог убедить брата в необходимости лечения, после чего его направили в стационар. Лечение было достаточно длительным и тяжёлым, но сейчас он освободился от пьянства.